Монобанк удалит из приложения русский язык.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале соучредитель Монобанка Олег Гороховский.

"В ближайшей версии приложения мы удалим русский язык из Монобанка. Монобанк - украинский банк с отличным приложением, который теперь доступен только на украинском. Мы очень хотим, чтобы те наши клиенты, которые сегодня выбрали языком приложения русский, отнеслись с пониманием к этому решению. Это наша гражданская позиция, и мы ею гордимся", - заявил Гороховский.

Соучредитель банка подчеркнул, что в настоящее время русской версией приложения пользуются 838 291 человек.

Он добавил, что русский язык у него ассоциируется с теми, кто убивает, насилует, грабит и теми, кто считает, что «не все так однозначно».

Напомним ранее мы писали, что "Монобанк" поднял тариф на снятие наличных почти в два раза. При этом соучредитель банка пояснил, что несмотря на повышение, новый тариф, как и раньше, останется одним из самых выгодных в стране.

"Страна" также писала, что в приложении "Приват24" появились четыре новые услуги для пользователей. В веб-версии приложения появилась возможность оформления международного страхования для выезда за границу.