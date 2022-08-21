В Ощадбанке сообщили, что недействительные 500-гривневые купюры, имеющие характерные повреждения, попали в оборот в Украине с оккупированных территорий, но отрицают, что эти деньги принадлежат банку, и что их происхождение - Херсонская область.

Об этом в комментарии "Минфину" сообщила пресс-служба банка.

"На неподконтрольных территориях работало много банковских учреждений. Отследить то, из какой из неподконтрольных областей и из хранилища какого именно банка происходят поврежденные купюры, практически невозможно", — отметили в пресс-службе.

Также в банке подтвердили, что действительно при угрозе захвата хранилища сотрудники Ощадбанка в установленном порядке совершают механическое повреждение купюр, о чем сообщают регулятору.

"Способ повреждения купюр для всех банков установлен регулятором", - ответили в банке.

"Дальнейшая судьба таких купюр и тем более их путь с неконтролируемой территории неизвестен. Соответствующие случаи рассматриваются правоохранительными органами", — уточнили в Ощадбанке.

Ранее украинский банкир и сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский предупредил о нездоровой ситуации с 500-гривневыми купюрами, выведенными из обращения, которыми украинцы начали пополнять терминалы сетей.

Мы также писали, как в июне у Приватбанка и Ощадбанка наблюдались проблемы с переводами денег на карты Мастеркард других банков. Сбой произошел из-за резкого увеличения транзакций между клиентами банков после начала войны. А последней каплей стал объявленный Сергеем Притулой сбор средств на покупку беспилотников "Байрактар".