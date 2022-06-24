У Приватбанка и Ощадбанка начались проблемы с переводами денег на карты Мастеркард других банков: платежи не проходят.

Об этом пишет в Фейсбуке совладелец "Монобанка" Олег Гороховский.

По его данным, сбой произошел из-за резкого увеличения транзакций между клиентами банков после начала войны. А последней каплей стал объявленный Сергеем Притулой сбор средств на покупку беспилотников "Байрактар".

Лимит операций, в рамках которых банки держат друг у друга депозиты для обеспечения платежей, значительно превышен. Поэтому платежи и не проходят.

Гороховский призал коллег из Приватбанка и Ощадбанка договориться, как решить проблему.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты спрогнозировали девальвацию гривни после эмиссии НБУ. В лучшем случае они ожидают падения национальной валюты до уровня 40 гривен за доллар, в худшем - до 45 гривен.

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