В "Приватбанке" рассказали украинцам, как восстановить доступ к сервисам банка на оккупированных территориях
Клиентам "Приватбанка" в подконтрольной России Херсонской области могут восстановить доступ к Приват24 через селфи-верификацию в чате онлайн.
Об этом "Общественному" рассказали в Службе поддержки банка.
По словам оператора, при себе необходимо иметь документ, который может идентифицировать клиента, карту и камеру на телефоне.
"Заходите в помощь онлайн. В правом углу есть значок "Уведомление", там написать о подключении к оператору чата. После прохождения селфи-верификации будет восстановлен доступ к личному Приват24", – сообщили в службе поддержки.
Также у Приват24 есть функция отключения пароля. Ее можно активировать для того, чтобы в дальнейшем не вводить пароль.
"Слева в углу нажать фото клиента, нажать на функцию "безопасность". Далее появится вход без ввода пароля и поставить галочку", – сообщили в "Приватбанке".
Ранее мы писали, что "Приватбанк" будет идентифицировать клиентов по голосу.
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