В приложении "Приват24" появились четыре новые услуги для пользователей. Список изменений
"ПриватБанк" запустил четыре новые функции в приложении "Приват24". Так, в веб-версии приложения появилась возможность оформления международного страхования для выезда за границу.
Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.
В "Приват24" теперь стали доступны следующие услуги:
- Инвойсы Payoneer для фрилансеров: можно выставлять инвойсы контрагентам через "Приват24".
- Изменение лимита на карте юниора: теперь пользователи могут подавать заявки на изменение лимита карты через меню "Кошелек". Родителям поступает запрос на подтверждение в приложении.
- "Сделал - заработал": сервис появился в веб-версии "Приват24". Благодаря ему родители могут задавать ребенку задания и назначать вознаграждение за их выполнение. Если выполнение подтверждено, ребенок получает денежное вознаграждение на карту юниора.
- Международное страхование для выезда за границу "Зеленая карта": оформить страховку можно на срок от 15 дней до 1 года теперь можно и в веб-версии "Приват24".
Ранее мы писали, что "ПриватБанк" дал инструкцию, как делать платежи, когда "Приват24" не работает.
Также "Страна" сообщала, что "ПриватБанк" ужесточил ограничения на переводы с гривневых карт.
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