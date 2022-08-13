Мессенджер Telegram представил платформу для создания анимированных эмодзи для пользователей с подпиской Premium и разрешил блокировать голосовые сообщения.

Об этом информирует Telegram в своем блоге.

"Новые анимированные эмодзи можно добавлять прямо в текст сообщений или подписей к фотографиям и видео, чтобы передать любые эмоции - даже в середине фразы. Premium-пользователям уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи будут появляться регулярно", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по подписке Premium пользователи теперь могут запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений.

"Можно задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут (или никогда не смогут) отправлять вам голосовые сообщения", - говорится в сообщении компании.

Пользователям также теперь доступны новые интерактивные эмодзи, а обладатели Telegram Premium смогут использовать их в виде реакций. Также мессенджер добавил возможность подарить предоплаченную подписку Premium на три, шесть или 12 месяцев со скидкой.

Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров, появление авторских анимированных эмодзи - "первый шаг грядущей визуальной революции в Telegram". По его словам, через несколько недель пользователи смогут добавлять такие эмодзи как реакции на сообщение.

Кроме этого, компания обновила дизайн панели стикеров в Telegram для iOS.

Ранее мы писали, что Павел Дуров сообщил о том, что революционное обновление Telegram задержали в Apple без объяснения причин.

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