Telegram разрешил пользователям Premium блокировать голосовые сообщения. Новые эмодзи и функции мессенджера
Мессенджер Telegram представил платформу для создания анимированных эмодзи для пользователей с подпиской Premium и разрешил блокировать голосовые сообщения.
Об этом информирует Telegram в своем блоге.
"Новые анимированные эмодзи можно добавлять прямо в текст сообщений или подписей к фотографиям и видео, чтобы передать любые эмоции - даже в середине фразы. Premium-пользователям уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи будут появляться регулярно", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по подписке Premium пользователи теперь могут запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений.
"Можно задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут (или никогда не смогут) отправлять вам голосовые сообщения", - говорится в сообщении компании.
Пользователям также теперь доступны новые интерактивные эмодзи, а обладатели Telegram Premium смогут использовать их в виде реакций. Также мессенджер добавил возможность подарить предоплаченную подписку Premium на три, шесть или 12 месяцев со скидкой.
Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров, появление авторских анимированных эмодзи - "первый шаг грядущей визуальной революции в Telegram". По его словам, через несколько недель пользователи смогут добавлять такие эмодзи как реакции на сообщение.
Кроме этого, компания обновила дизайн панели стикеров в Telegram для iOS.
Ранее мы писали, что Павел Дуров сообщил о том, что революционное обновление Telegram задержали в Apple без объяснения причин.
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