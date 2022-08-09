В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta) появятся новые функции конфиденциальности, одна из которых – ограничение возможности скринить чат. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг в Facebook (отметим, что такая функция уже много лет существует в секретных чатах Telegram).

По данным Цукерберга, мессенджер WhatsApp внедрит возможность запрета на скриншоты сообщений, настроенных на автоудаление. Кроме того, пользователи WhatsApp получат возможность выходить из групповых чатов, не оповещая при этом остальных партнеров по переписке и ограничивать круг людей, которым будет виден их статус "в сети".

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