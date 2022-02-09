В ближайшее время в детоскопной версии популярного мессенджера WhatsApp запустят возможность фонового прослушивания голосовых сообщений. Ранее данный режим был добавлен в бета-версию iOS, теперь планируется и для Android.

Об этом сообщает ресурс WABetaInfo.

Функция прослушивания голосовых сообщений в фоновом режиме позволит не прерывать аудиодорожку при переходе в главное меню или из одного чата в другой.

Источник: wabetainfo.com

Теперь, когда пользователь будет слушать голосовое сообщение и переключаться на другой разговор, WhatsApp не будет прекращать его воспроизведение, и в нижней части списка чатов появляется панель аудиоплеера.

Кроме того, панель плеера позволит пользователям управлять голосовым сообщением — ставить на паузу, продолжать или прекращать воспроизведение, а также видеть, когда оно заканчивается.

Сообщается, что функция сейчас уже тестируется в последней бета-версии настольного мессенджера WhatsApp.

Ранее мы писали, что пользователи WhatsApp теперь подтверждают свою личность с помощью биометрических данных, чтобы связать учетную запись с приложением на персональном компьютере или получить доступ к веб-версии.

Также мы информировали, 10 декабря в WhatsApp запланировали новый пилотный проект, который позволит пользователям в Соединенных Штатах делать переводы с помощью криптовалют.