В мессенджере WhatsApp появится функция редактирования текстовых сообщений
В мессенджере WhatsApp в ближайшее время появится функция редактирования текстовых сообщений.
Об этом сообщил портал WABetaInfo.
"WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит нам редактировать текстовые сообщения", - говорится в сообщении портала.
Детали новой функции пока неизвестны. Скорее всего функция не будет подразумевать доступ к истории редактирования сообщения, где можно посмотреть его предыдущие версии.
Также неизвестен период, в который пользователи смогут редактировать сообщения.
Ранее мы сообщали, что Facebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент, связанный с войной и "Азовом".
Кроме того, соцсети Facebook и Instagram, которые способствуют борьбе с дезинформацией об Украине, ненадолго заблокировали хэштеги #bucha и #buchamassacre (#Буча и #Бучанскаярезня - Ред.) из-за особенностей алгоритмов модерации. Блокировку убрали как только руководство компании Meta узнало о произошедшем под Киевом. Стоит отметить, что Facebook и Instagram разрешают публиковать материалы, содержащие сцены насилия, если они оказываются в общем доступе для повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека.