В мессенджере WhatsApp в ближайшее время появится функция редактирования текстовых сообщений.

Об этом сообщил портал WABetaInfo.

"WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит нам редактировать текстовые сообщения", - говорится в сообщении портала.

Детали новой функции пока неизвестны. Скорее всего функция не будет подразумевать доступ к истории редактирования сообщения, где можно посмотреть его предыдущие версии.

Также неизвестен период, в который пользователи смогут редактировать сообщения.

Ранее мы сообщали, что Facebook и Instagram будут реже блокировать украинский контент, связанный с войной и "Азовом".

Кроме того, соцсети Facebook и Instagram, которые способствуют борьбе с дезинформацией об Украине, ненадолго заблокировали хэштеги #bucha и #buchamassacre (#Буча и #Бучанскаярезня - Ред.) из-за особенностей алгоритмов модерации. Блокировку убрали как только руководство компании Meta узнало о произошедшем под Киевом. Стоит отметить, что Facebook и Instagram разрешают публиковать материалы, содержащие сцены насилия, если они оказываются в общем доступе для повышения осведомленности о возможных нарушениях прав человека.