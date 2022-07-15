У премиум-подписчиков Telegram появится запрет для собеседников на отправку голосовых сообщений
В следующем обновлении владельцы Telegram Premium (платной версии мессенджера с дополнительными возможностями) получат возможность запретить собеседникам отправлять войсы.
Об этом пишет Tjournal.
Среди других новшеств:
- Маленькие эмодзи-стикеры;
- Возможность дарить Premium-подписку;
- Иконка Premium у пользователей будет видна в чате.
Новые функции разработаны для Android. Их заметили в бета-версии.
Пользователей бесплатной версии Telegram обновление не коснется.
Ранее мы подробно разбирались, как Telegram запустил Premium-подписку за 5 долларов в месяц и что изменилось в приложении.
Также мы писали, что Телеграм запустил автоматический перевод постов с украинского языка. Чтобы включить кнопку "Перевести", нужно перейти в раздел "Настройки" и выбрать функцию "Языки".
Кроме того, сообщалось, что, согласно исследованию, россияне во время войны стали меньше доверять телевидению и больше верить сообщениям в Telegram.
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