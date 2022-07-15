В следующем обновлении владельцы Telegram Premium (платной версии мессенджера с дополнительными возможностями) получат возможность запретить собеседникам отправлять войсы.

Об этом пишет Tjournal.

Среди других новшеств:

Маленькие эмодзи-стикеры;

Возможность дарить Premium-подписку;

Иконка Premium у пользователей будет видна в чате.

Новые функции разработаны для Android. Их заметили в бета-версии.

Пользователей бесплатной версии Telegram обновление не коснется.

Ранее мы подробно разбирались, как Telegram запустил Premium-подписку за 5 долларов в месяц и что изменилось в приложении.

Также мы писали, что Телеграм запустил автоматический перевод постов с украинского языка. Чтобы включить кнопку "Перевести", нужно перейти в раздел "Настройки" и выбрать функцию "Языки".

Кроме того, сообщалось, что, согласно исследованию, россияне во время войны стали меньше доверять телевидению и больше верить сообщениям в Telegram.

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