Telegram запускает Premium-подписку. Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на утечку от разработчиков.

Если информация подтвердится, это будет второй по счёту метод монетизации мессенджера после рекламной платформы, которую запустили в прошлом году.

Ожидается, что месячная подписка обойдется в 5 долларов.

Пользователь получает такие услуги:

загрузку файлов размером до 4 ГБ

более высокую скорость загрузки

конвертацию голосовых сообщений в текст

отсутствие рекламы

расширенное управление диалогами

Напомним, Telegram запустил автоматический перевод постов с украинского языка.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.