Предстоящее обновление Telegram, которое должно произвести революцию в том, как люди обмениваются сообщениями, застряло на проверке Apple на две недели без объяснений причин.

Об этом сообщил в своем англоязычном Телеграм-канале создатель мессенджера Павел Дуров.

"...Нас обескураживает, что мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного "процесса проверки", наложенного на все мобильные приложения техническими монополиями. Например, наше предстоящее обновление, которое должно революционизировать то, как люди выражают свои мысли в обмене сообщениями, застряло в "обзоре" Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов со стороны Apple", - написал Дуров.

Он добавил: если Telegram, одно из 10 самых популярных приложений в мире, подвергается такому обращению, можно только представить трудности, с которыми сталкиваются небольшие разработчики приложений.

"Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру. Этот вред можно добавить к 30% налога, который Apple и Google берут с разработчиков приложений. Налог, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений. Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают изучать эти злоупотребления. Но экономический ущерб, который Apple уже нанесла технологической отрасли, не будет устранен", - считает Дуров.

Ранее Дуров опровергал, что Телеграм отправляет компании Google голосовые сообщения пользователей.

Также мы сообщали, что мессенджер запустил прмиум-подписку.