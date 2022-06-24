Предприниматель и программист Павел Дуров опроверг информацию о том, что Телеграм начал отправлять компании Google голосовые сообщения пользователей.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

"Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей", - сказано в записи.

По словам Дурова, получатели голосовых сообщений могут пересылать их кому угодно, – например, ботам для перевода их в текст. Для подписчиков Telegram Premium есть кнопка, после нажатия на которую они могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст. Для обработки таких запросов арендуется оборудование Google.

"Решение использовать платную технологию Google позволяет максимизировать качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных, потому что, согласно соглашению между Telegram и Google, Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно (в частности, компания не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы)", - объяснил Дуров.

Ранее "Страна" сообщала, что Телеграм запустил премиум-подписку.

Также мы писали, что Дуров стал гражданином ОАЭ, и теперь у основателя Telegram четыре паспорта.