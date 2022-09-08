Столичная полиция 8 сентября заявила, что проводит обыски в Киеве, Киевской области и Львове по делу о мошенничестве на пожертвованиях, в котором фигурируют три человека. Утренний обыск у языкового активиста Святослава Литинского может быть связаны с этим делом.

Об этом пишет "Украинская правда".

Полицейские Киева разоблачили мошенническую схему по присвоению донатов под видом благотворительного фонда

"В целях прикрытия своей деятельности фигуранты использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, предназначенные для украинских военных. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы", сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сейчас ведутся все необходимые следственные действия, в том числе обыски по местам проживания правонарушителей в Киеве, Киевской области и Львове.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения.

Отметим, Святослав Литинский, к которому сегодня пришла с обысками полиция, - известный львовский активист и языковед. Был одним из кандидатов на должность языкового омбудсмена в 2020 году. Он известен судебными делами по паспорту без дублирования на русском языке, маркировке клавиатуры на украинском на ноутбуках, переводе на украинский выступления президента Владимира Зеленского на IForum в 2019 году.

Ранее "Страна" писала, что топ-руководителей Запорожья и области подозревают в хищении "гуманитарки" в промышленных масштабах. Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что в Запорожье выявлена кража гуманитарки на 322 млн и обвинил замглавы ОП в коррупции. Также, по словам Шевченко, хищением гуманитарки занималась замглавы Запорожской ОГА Злата Некрасова, которая 24 февраля покинула территорию Украины, жила в Вене в пятизвездочном отеле, а позже получила орден княгини Ольги от Зеленского.

Напомним, в Харькове задержали псевдоволонтерку, которая украла гуманитарки на почти 150 тысяч гривен. Женщина обещала готовить еду пострадавшим от обстрелов, однако получив продукты, оставляла их себе и кормила родственников.

Также "Страна" писала, как командира батальона "Архангела Михаила" Михаила Маймана задержали за хищение оружия, предназначенного для ВСУ.