Кабмин вернул норму об обязательной маркировке продуктов на украинском языке. Таким образом, в продаже не должно быть товаров, информация о которых изложена на другом языке, помимо государственного, сообщает министерство агрополитики.

В то же время пищевые продукты, ввезенные на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 года, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного, могут находиться в обращении до истечения срока годности.

Ранее для бесперебойного обеспечения населения страны продуктами питания в условиях военного положения Кабмин упростил требования по обязательной маркировке импортируемых пищевых продуктов на государственном языке. "В настоящее время национальные предприятия способны в полном объеме обеспечить потребности украинских потребителей в безопасных и качественных пищевых продуктах с соблюдением требований пищевого законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, с марта поставщики пищевой продукции могли не указывать информацию о продукте на государственном языке Украины, однако партия товара должна была сопровождаться данными на украинском языке.

Впрочем, маркировка продуктов питания и кормов, которые пересылались как гуманитарная помощь, разрешалось осуществлять на языке импортера.

Как писала "Страна", годовая инфляция в стране ускорилась до 22,2%. Больше всего подорожали продукты, алкоголь и транспорт.

Летом, продуктовая корзина в Украине подорожала на 17,5%.