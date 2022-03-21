Правительство отменило требование к импортерам продуктов соблюдать языковое законодательство. Теперь для ускорения поставок разрешили поставлять продукцию с иностранными этикетками.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Фейсбуке.

В ведомстве объяснили, что речь идет о смягчении ряда требований к операторам рынка, которые ввозят продукцию в Украину:

поставщики пищевой продукции могут не указывать информацию о продукте на государственном языке Украины. Партия товара должна сопровождаться данными на украинском языке;

Маркировка продуктов питания и кормов, которые пересылаются как гуманитарная помощь, разрешается осуществлять на языке импортера;

Операторы рынка при закрытии своих предприятий могут использовать остатки упаковки или тары на других мощностях, производящих аналогичные пищевые продукты и корма.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.