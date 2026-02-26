В четверг, 26 февраля, в Украине идёт 1464-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 26 февраля
10:33 В Госдуме РФ анонсировали сегодня обмен телами погибших с Украиной.
10:32 В Одесской области ночью была атакована уже 34-я большая подстанция, разрушения существенные, сообщает ДТЭК.
В области не осталось ни одной уцелевшей подстанции.
В Аккермане после обстрела начались проблемы с электричеством, воду будут давать по графикам.
10:27 Последствия ночной атаки "Гераней" на Межевую Днепропетровской области.
10:22 Из 39 ракет минувшей ночью удалось сбить 32, в том числе 4 баллистические из 11, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Из 420 ударных дронов были сбиты 374.
Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА в 32 местах, а также падение сбитых в 15 местах.
09:56 Украину ночью атаковали 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, и 420 дронов, сообщил Зеленский.
В результате атаки десятки человек ранены. Есть разрушения в восьми областях. Удары нанесены по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях. Спасатели работали в Черниговской, Запорожье, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице.
09:16 В Одессе сотрудник ТЦК выстрелил в сторону убегающего мужчины, который был задержан после ДТП, сообщают местные телеграм-каналы.
09:09 В Полтавской области были прилеты по промышленным предприятиям, повреждены линии электропередачи, сообщает ГСЧС.
09:06 На юге Одесской области ночью был атакован объект энергетики, сообщает ОВА.
08:50 В результате атаки на Полтавскую область без электричества остались почти 20 тысяч абонентов, сообщили в ОВА.
В Полтавском районе из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены помещения промышленного предприятия.
08:16 Ночью беспилотники атаковали Кривой Рог. Повреждены жилые дома, админздания и автомобили.
08:08 Белгород-Днестровский Одесской области подвергся атаке с воздуха. У жителей города и района пропало электричество, пишут местные телеграм-каналы.
08:00 В Харькове из-за ночных ударов пострадали общежитие, где жили переселенцы, и частные дома. Ранены 14 человек, включая ребенка.
07:59 Взрывы после ночных ударов по Полтаве.
07:57 Последствия ночных прилётов по Запорожью. Власти заявляют, что пострадали 19 многоэтажек.
07:54 Ночью Украину атаковали ракеты и дроны.
Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что целями стали подстанции, аэродром, ТЭЦ, ТЭС и объекты ВПК.
Основные маршруты БпЛА и ракет пролегали в направлении Харькова и области, Николаевской области, Винницы и пригородов, Запорожья, Киева и области, Кривого Рога и Полтавы.