В четверг, 26 февраля, в Украине идёт 1464-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 26 февраля

10:33 В Госдуме РФ анонсировали сегодня обмен телами погибших с Украиной.

10:32 В Одесской области ночью была атакована уже 34-я большая подстанция, разрушения существенные, сообщает ДТЭК.

В области не осталось ни одной уцелевшей подстанции.

В Аккермане после обстрела начались проблемы с электричеством, воду будут давать по графикам.

10:27 Последствия ночной атаки "Гераней" на Межевую Днепропетровской области.

10:22 Из 39 ракет минувшей ночью удалось сбить 32, в том числе 4 баллистические из 11, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Из 420 ударных дронов были сбиты 374.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА в 32 местах, а также падение сбитых в 15 местах.

09:56 Украину ночью атаковали 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, и 420 дронов, сообщил Зеленский.

В результате атаки десятки человек ранены. Есть разрушения в восьми областях. Удары нанесены по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях. Спасатели работали в Черниговской, Запорожье, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице.

09:16 В Одессе сотрудник ТЦК выстрелил в сторону убегающего мужчины, который был задержан после ДТП, сообщают местные телеграм-каналы.

09:09 В Полтавской области были прилеты по промышленным предприятиям, повреждены линии электропередачи, сообщает ГСЧС.

09:06 На юге Одесской области ночью был атакован объект энергетики, сообщает ОВА.

08:50 В результате атаки на Полтавскую область без электричества остались почти 20 тысяч абонентов, сообщили в ОВА.

В Полтавском районе из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены помещения промышленного предприятия.

08:16 Ночью беспилотники атаковали Кривой Рог. Повреждены жилые дома, админздания и автомобили.

08:08 Белгород-Днестровский Одесской области подвергся атаке с воздуха. У жителей города и района пропало электричество, пишут местные телеграм-каналы.

08:00 В Харькове из-за ночных ударов пострадали общежитие, где жили переселенцы, и частные дома. Ранены 14 человек, включая ребенка.

07:59 Взрывы после ночных ударов по Полтаве.

07:57 Последствия ночных прилётов по Запорожью. Власти заявляют, что пострадали 19 многоэтажек.

07:54 Ночью Украину атаковали ракеты и дроны.

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что целями стали подстанции, аэродром, ТЭЦ, ТЭС и объекты ВПК.

Основные маршруты БпЛА и ракет пролегали в направлении Харькова и области, Николаевской области, Винницы и пригородов, Запорожья, Киева и области, Кривого Рога и Полтавы.



