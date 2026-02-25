Российские войска смогли уничтожить дамбу в районе Осыково с помощью трехтонной авиабомбы. Это произошло, чтобы нарушить логистику в соседней Константиновке - на участке возникло подтопление, которое ощутимо осложнило движение.

Об этом сообщает Deep State.

По предварительной информации, вода подошла к дороге на Дружковку, в результате чего проезд по ней пока невозможен.

"Сказать, что логистика в Константиновку полностью будет остановлена нельзя, так как существуют и другие дороги. Но ухудшить логистику, по крайней мере на определенное время, противнику удалось", - пишет паблик.

Аналитики отмечают, что на сегодня россияне также "прощупывают" оборону украинских военных по периметру и ищут уязвимые места, чтобы в дальнейшем все же продвинуться к Константиновке.

"Но это еще один показатель того, что московиты увеличивают свое внимание к Константиновке, а влияние на логистику — это начало подготовки к более решительным действиям дальнейших сконцентрированных и определенных сил, потому что на сегодняшний день они прощупывают нашу оборону по периметру и ищут слабые места, чтобы добраться до города. Звонком является юго-западная часть в районе Ильиновки и Берестка", - отметили в Deep State.

Ранее также был разрушен мост на северо-западных окрестностях Константиновки.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия теперь наносит удары и по водной инфраструктуре Украины.

Война в Украине продолжается 1463-й день. Мы следим за последними новостями среды, 25 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне Москва заявила о намерениях Франции и Британии передать Украине ядерное оружие. Лондон уже опроверг обвинения, а в МИД Украины заявили, что российские заявления – "вброс", нацеленный на создание условий для "ядерного шантажа".

