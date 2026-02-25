Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом Буданов заявил в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", - сказал он.

Глава Офиса президента отметил, что в условиях переговоров соблюдение правил особенно важно. По его словам, даже несмотря на "несправедливую и захватническую" войну, стороны должны придерживаться определенных принципов.

"Только так можем приблизить долгожданный устойчивый мир", - подытожил Буданов.

Напомним, что в декабре, в разгар переговоров, Россия обвинила Украину в атаке на резиденцию Путина на Валдае. В свою очередь Зеленский отрицал попытку удара по резиденции Путина.

Война в Украине продолжается 1463-й день. Мы следим за последними новостями среды, 25 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.