Российские манипуляции относительно попытки атаки на резиденцию главы Кремля Владимира Путина придуманы для создания повода и оправдания дальнейших атак РФ против Украины.

Об этом заявил в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига.

Глава украинского МИД призвал мир осудить провокационные заявления РФ, которые, по его мнению, направлены на "срыв конструктивного мирного процесса".

Напомним, ранее об атаке заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, а позже и сам Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. При этом Россия заявляет, что нанесет ответный удар и что цели и время уже обозначены.

Также в Кремле сообщили, что Трамп был "шокирован" попыткой удара по резиденции Путина и осудил атаку.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь отрицает, что Украина атаковала резиденцию Путина.

Что означают заявления Кремля о попытке удара по резиденции Путина, мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.