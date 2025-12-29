Объединенные Арабские Эмираты осудили попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел ОАЭ.

Дипломаты Эмиратов выразили полную поддержку Москве и жестко раскритиковал такие действия.

"Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию Его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, и осудили это прискорбное нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности. В своем заявлении Министерство иностранных дел (МИД) подтвердило солидарность ОАЭ с президентом Российской Федерации, а также с правительством и народом России. Министерство вновь подчеркнуло непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности", – говорится в заявлении на сайте МИД.

Напомним, ранее об атаке заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, а позже и сам Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. При этом Россия заявляет, что нанесет ответный удар и что цели и время уже обозначены.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь отрицает, что Украина атаковала резиденцию Путина.

Что означают заявления Кремля о попытке удара по резиденции Путина мы писали в отдельном материале.