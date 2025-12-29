"Это плохо. Очень плохо". Трамп впервые услышал об атаке на резиденцию Путина
Удар Киева по государственной резиденции президента РФ Владимира Путина был бы плохим развитием событий, Соединенные Штаты проясняют эту ситуацию.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, впервые таким образом прокомментировав заявления РФ об ударе.
"Я только что услышал об этом, на самом деле, но я пока ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо", - сказал Трамп.
"Путин сказал, что на него напали. Это плохо. Очень плохо. Напомню - я остановил поставки "Томагавков" (Украине - Ред.). Одно дело оскорблять, а другое - нападать на его дом. Сейчас не время для этого", - добавил президент США.
Ранее советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп был "шокирован и возмущен" попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина сегодня ночью пыталась атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, Россия намерена нанести ответный удар.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отрицает удар по резиденции Путина.
