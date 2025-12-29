Удар Киева по государственной резиденции президента РФ Владимира Путина был бы плохим развитием событий, Соединенные Штаты проясняют эту ситуацию.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, впервые таким образом прокомментировав заявления РФ об ударе.

"Я только что услышал об этом, на самом деле, но я пока ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо", - сказал Трамп.

"Путин сказал, что на него напали. Это плохо. Очень плохо. Напомню - я остановил поставки "Томагавков" (Украине - Ред.). Одно дело оскорблять, а другое - нападать на его дом. Сейчас не время для этого", - добавил президент США.

Ранее советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп был "шокирован и возмущен" попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина сегодня ночью пыталась атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, Россия намерена нанести ответный удар.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отрицает удар по резиденции Путина.

Что означают заявления Кремля о попытке удара по резиденции Путина, мы разбирали в отдельном материале.