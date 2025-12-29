Заявления советника президента РФ Юрия Ушакова по поводу разговора Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом касательно обвинений в адрес Украины в атаке на резиденцию президента РФ направлены, очевидно, на то, чтобы подтолкнуть президента США к давлению на Киев, чтобы тот пошел на уступки по Донбассу и по другим вопросам.

В пересказе Ушакова Трамп пообещал это сделать.

"Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущён и сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала "Томагавки", - заявил Ушаков, добавив также, что РФ будет пересматривать свою переговорную позицию, хотя и не уточнил, как именно (но вряд ли в сторону смягчения).

В то же время сам Трамп лично ещё никак не комментировал заявления РФ об ударе Украины по резиденции (Зеленский такой удар отрицает и уже обзванивает европейских лидеров, чтобы заручиться их поддержкой).

Есть лишь заявление Белого дома о "позитивном звонке" с Путиным.

Поэтому ключевой вопрос в данном аспекте - предпримет ли Трамп действительно меры давления на Зеленского, к чему его подводит Кремль, либо нет.

И какова вообще будет реакция на ситуацию.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина сегодня ночью пыталась атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, Россия намерена нанести ответный удар.

Владимир Зеленский отрицает атаку на резиденцию Путина и сообщает о подготовке Россией ударов по правительственным зданиям в Киеве. Президент Украины назвал заявление Лаврова "фейком".