Президент РФ Владимир Путин провёл совещание, на котором заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооружённых сил Валерия Герасимова и командующих группировками войск об обстановке в зоне боев в Украине. Это уже второе за последние дни подобное совещание с военными.

О нем сообщает пресс-служба Кремля.

На мероприятии Герасимов заявил, что темпы продвижения российских войск в декабре стали самыми высокими за год.

Также участники совещания утверждали, что после захвата Покровска и Мирнограда в Донецкой области армия РФ продолжает наступление в направлении границы региона. При этом Украина потери обоих городов не подтверждает. Военные рассказали Путину и о наступлении на Запорожье войск группы "Днепр". Ещё Путину доложили, что российские военные находятся примерно в 20 километрах от Сум.

Кроме того, командующий группировкой "Запад" заявил главе Кремля, что наступающая в Купянске группировка ВСУ будет "уничтожена в течение января-февраля".

Отметим, что военные совещания с Путиным с докладами об успехах армии РФ участились на фоне переговоров президентов Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и с президентом РФ об условиях завершения войны. В Украине и на Западе считают, что таким образом Путин хочет усилить свои позиции на переговорах и убедить Трампа оказать давление на Зеленского с целью побудить Киев согласиться на текущие условия, в том числе на вывод ВСУ из Донецкой области, иначе дальше условия будут только хуже.

