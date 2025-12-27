Командование российской армии доложило президенту РФ Владимиру Путину о захвате четырех населенных пунктов в Украине. Речь идёт о городах Мирнограде Донецкой области, Гуляйполе и Степногорске Запорожской области. А также о селе Родинском под Покровском Донецкой области.

Об этом пишут СМИ и паблики РФ, ссылаясь на заявление Кремля.

Киев не подтверждает этой информации.

На карте украинского военного обозревателя Deep State Мирноград находится частично под контролем РФ, частично – в серой зоне. Ранее украинские военные и депутаты заявляли, что город фактически окружен. Командование ВСУ это опровергало.

Степногорск, согласно украинским картам, противником не захвачен, но полностью находится в серой зоне.

Между тем командир штурмовых войск Валентин Манько в соцсети TikTok заявил, что Гуляйполе не входит в его зону ответственности.

По его словам, на этом участке работал "один из наших полков", однако что именно там происходило, он не понимает.

Ранее Путину доложили о захвате Покровска и Волчанска.

Война в Украине идёт 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию российско-украинской войны. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

