Армия РФ продвинулась в Сумской области.

Об этом говорится в обновлении онлайн-карты украинского военного телеграм-канала Deep State.

Паблик фиксирует продвижение российских войск в селе Андреевка Сумской области.

Кроме того, увеличилась серая зона в Гуляйполе Запорожской области. Теперь почти весь город либо под контролем россиян, либо в серой зоне.

Ранее сообщалось, что российские войска захватили командный пункт 106-й бригады Вооруженных сил Украины в Гуляйполе.

Также недавно армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области.

Война в Украине идет 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию в Украине. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский также заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

