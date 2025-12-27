Армия РФ продвинулась в Сумской области, в Гуляйполе увеличилась серая зона - Deep State
Армия РФ продвинулась в Сумской области.
Об этом говорится в обновлении онлайн-карты украинского военного телеграм-канала Deep State.
Паблик фиксирует продвижение российских войск в селе Андреевка Сумской области.
Кроме того, увеличилась серая зона в Гуляйполе Запорожской области. Теперь почти весь город либо под контролем россиян, либо в серой зоне.
Ранее сообщалось, что российские войска захватили командный пункт 106-й бригады Вооруженных сил Украины в Гуляйполе.
Также недавно армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области.
Война в Украине идет 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию в Украине. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский также заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.
