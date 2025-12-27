Армия РФ 26 декабря атаковала Вооруженные силы Украины почти на всех направлениях фронта. Всего за сутки произошло 258 боевых столкновений.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в своем телеграм-канале

По информации ведомства, на Южно-Слобожанском направлении противник совершил девять атак на позиции украинских защитников возле Вовчанских Хуторов, Прилипок, Старицы и в направлении Вильчи и Избицкого.

На Северо-Слободском и Курском направлениях было три атаки, включая два авиаударов с применением четырёх управляемых авиабомб, а также 97 обстрелов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Купянском направлении произошло 12 боестолкновений, украинские защитники отбили атаки возле Песчаного, Кругляковки, Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь прорваться возле населённых пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новосёловка, Копанки, Колодязи, Среднее, Ридкодуб, Карповка, Заречное и в сторону Лимана и Дробышево.

На Славянском направлении отбито восемь атак в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении отражены три атаки в районе Миньковки и в сторону Виролюбовки.

На Константиновском направлении противник совершил 25 атак возле Александро-Шультино, Щербиновки, Плещиевки, Яблуновки, Русин Яра и Софиевки.

На Покровском направлении отбито 63 штурмовые действия армии РФ в районах Шахово, Панковки, Никаноровки, Мирнограда, Родинского, Покровска, Котлина, Удачного, Новосергеевки и Дачного.

На Александровском направлении противник совершил 21 атаку возле Зелёного Гая, Ялты, Толстого, Сичневого, Вербового, Вишнёвого, Вороны и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении отражена 31 попытка продвижения врага в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак в районах Малых Щербаков, Степногорска, Степового и Малой Токмачки.

"Потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 1240 человек. Также украинские военные уничтожили пять танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 205 беспилотных летательных аппаратов, 158 единиц автомобильной техники и тяжёлую огнемётную систему противника", - уточнили в Генштабе.

Ранее мы сообщали, что российские войска захватили командный пункт бригады ВСУ в Гуляйполе Запорожской области.



Также российским военным удалось закрепиться на территории приграничного посёлка Грабовского в Сумской области.