На фронте погиб Денис Капустин, командир Русского добровольческого корпуса, который воюет на стороне Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал РДК.

По заявлению корпуса, Капустин погиб в Запорожской области после прилета FPV-дрона.

"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир - Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным - прилет FPV-дрона", - говорится в сообщении.

Напомним, на войне погибла и воевавшая за Украину 23-летняя девушка-доброволец из Беларуси Мария Зайцева.

Ранее мы также писали, что на фронте погиб один из командиров "Правого сектора" Василий Малкович (Хорват).

Война в Украине идет 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию в Украине. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский также заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

