Анализируем итоги 1448-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне под Лиманом форсировали Северский Донец и вошли в деревню Закотное, сообщает военный паблик Deep State.

Это подтведила и 81-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ. Она заявила, что россияне смогли инфильтрироваться в село по замерзшему Северскому Донцу. Тепеь там "продолжаются поисково-ударные действия".

"Наступательные действия на населённый пункт ведутся с трёх направлений. Особенно активно противник пытается просачиваться во фланг обороны украинских подразделений", - говорится в сообщении.

Также россияне масштабно продвинулись к югу от Гуляйполя, сообщает Deep State. При этом минобороны РФ заявляет, что захвачено находящееся западнее село Зализничное.

Украина этого не подтверждала, на карте Deep State в селе идут бои.

При этом Deep State не подтверждает, что ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области, о чем вчера сообщали российские военные паблики.

ВСУ это опровергли. При этом паблики россиян продолжают писать о том, что контратаки украинских сил продолжаются с конца января и являются "масштабными по текущим меркам".

При этом больших прорывов у ВСУ, как утверждают россияне, нет, но есть продвижения благодаря туману и отказу систем Starlink, утверждают россияне.

При этом россияне сейчас активно ищут пути обойти блокировку работы "Старлинков", которую ввело минобороны Украины.

Украинский координационный штаб заявляет, что Россия начала побуждать путем угроз семьи пленных украинских военных, чтобы те регистрировали терминалы Starlink для использования армией РФ. Штаб заявляет, что согласие на такую схему будет уголовным преступлением.

Ранее советник министра обороны Флэш заявлял, что россияне размещают объявления с предложением к украинцам за деньги регистрировать терминалы Starlink в "белом списке".

Макрон против Трампа

Сегодня президент Франции дал интервью, в котором призвал Европу начать переговоры с Россией, противостоять нынешнему руководству США и спасти себя от "расчленения".

Макрон заявил, что Европа "через пять лет будет сметена", если не начнет противостоять Трампу.

"Люди в отчаянии. Больше не знаешь, насколько далеко американцы готовы зайти. Речь идет не только о Гренландии. Мы в этой фазе предоставлены сами себе", — заявил президент Франции в интервью европейским газетам.

Он добавил, что Трамп стремится к "расчленению" Европы, поэтому призвал готовиться к противостоянию с США и бросить вызов доллару.

"Когда происходит явный акт агрессии, я думаю, нам не следует склоняться или пытаться достичь соглашения. Думаю, мы уже несколько месяцев пытаемся использовать эту стратегию. Она не работает", — заявил Макрон. Он призвал к новым совместным заимствованиям, чтобы инвестировать в больших масштабах и бросить вызов гегемонии доллара.

Макрон считает, что "гренландский момент" нужно рассматривать как тревожный сигнал о необходимости проведения давно откладываемых экономических реформ и укрепления глобального влияния блока. А затишье в напряженности между США и ЕС не стоит принимать за устойчивые перемены.

Макрон прогнозирует, что в ближайшие месяцы США будут атаковать Европу из-за регулирования в цифровой сфере.

Он также снова предложил европейцам возобновить диалог с РФ, потому что считает, что

новую архитектуру европейской безопасности необходимо строить с участием Москвы. "Наше географическое положение не изменится — нравятся нам русские или нет, Россия будет существовать и завтра. Она находится у наших границ", — сказал президент Франции.

Напомним, что Москву уже посещал советник Макрона. Также идею переговоров поддержала Италия.

Однако пока дальше предложений установить прямой контакт с РФ эти обсуждения не идут. Россия заявляет, что Европа позиции по главному вопросу - украинскому - пока не меняет.

Москва недавно предложила Европе подписать договор о ненападении, но в ЕС не ответили, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Европейские государства до сих пор не отреагировали на предложение Москвы подписать документ с гарантией о ненападении на Европу. Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются места у стола переговоров (по Украине - Ред.). Такая позиция исключает участие ЕС в процессе мирного урегулирования", - сказал замминистра.

Грушко добавил, что договор о ненападении Москва считает одной из гарантий безопасности России. "ЕС выражает солидарность по вопросу о необходимости предоставить гарантии безопасности Украине, но не говорит о том же условии для России", - сказал зам Лаврова.

В то же время очевидно, что в Евросоюзе на фоне растущих угроз со стороны Трампа звучат голоса о том, что необязательно отдавать США всю инициативу в отношениях с РФ. Но пока дальше размышлений дело не идет - вероятно, потому что Европа рассчитывает на то, что США не удастся продавить нынешний вариант сделки, по которому Киев уступает Донбасс России.

И, если план Трампа провалится, то на следующем такте переговоров - когда к ним сложатся желательные для европейцев условия - Европа сможет войти в них как полноправный участник. С чем, видимо, и связаны заявления о необходимости наладить мосты с Россией.

Впрочем, все это будет зависеть от ситуации на поле боя. И от того, решится ли Трамп жестко продавить свой нынешний план по Украине (в том числе путем давления на Зеленского для уступки Донбасса). И захочет ли он это делать вообще?

Как мы уже вчера писали, из Москвы идут сигналы о недовольстве тем, что президент США не пытается побудить Зеленского согласиться на план, который, по заявлению Кремля, был утвержден в Анкоридже на встрече Трампа и Путина (с выводом украинских войск из Донбасса)

Сегодня подобные сигналы продолжили поступать.

Как сообщил источник российской газеты "Ведомости", близкий к переговорному процессу, Россия в Анкоридже была готова к территориальным компромиссам, кроме Донбасса (вероятно имеется в виду отказ от требований вывести ВСУ со всей территории Херсонской и Запорожской областей), а также соглашалась поменять требования по численности ВСУ после войны.

«И обязательным условием было налаживание более широкого взаимодействия с США, включая экономическое», - добавил собеседник.

«Но пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции, что ставит под вопрос актуальность «духа Анкориджа»», - заявил источник.

По его мнению, Москва все еще готова продолжить переговоры, но с учетом ситуации «на земле», а также при наличии более решительных действий со стороны США по оказанию давления на Украину и Евросоюз.

Не исключено, что одним из поводов для высказывания Москвой подобных претензий к Вашингтону с фактическими обвинениями в невыполнении договоренностей в Анкоридже стало покушение на генерала Алексеева на следующий день после завершения переговоров в Абу-Даби. Это могло быть воспринято в Москве как свидетельство того, что на Киев не оказывается со стороны США серьёзного давления с целью ускорить достижение договоренностей в «духе Анкориджа» по завершению войны в Украине.

Также могли повлиять отключение Старлинка и давление Трампа на Индию с целью прекращения последней закупок российской нефти (и индийцы, по данным СМИ, действительно сильно сократили ее закупки).

Ядерные планы Трампа

Газета New York Times дает понять, что после выхода из договора СНВ-3 Трамп готовится к масштабной гонке ядерных вооружений.

По её данным, в Вашингтоне рассматривают сразу два шага: увеличение числа развернутых ядерных боезарядов и возобновление ядерных испытаний. Речь идёт о разных сценариях наращивания арсенала за счёт боеприпасов из хранения, а также о распоряжении президента США готовить возобновление испытаний.

В статье говорится, что в случае увеличения числа развернутых ядерных боезарядов Трамп станет первым президентом США со времен Рональда Рейгана, который пойдет на наращивание ядерного арсенала. Отмечается, что почти 40 лет США либо сокращали, либо удерживали количество развернутых вооружений на прежнем уровне, и возможное решение Трампа станет разворотом этои политики.

В Госдепе считают, что свободны "укреплять сдерживание в интересах американского народа". Власти США продолжают модернизацию ядерных сил на сотни миллиардов долларов (новые шахты, подлодки и бомбардировщики), и в целом у США есть ядерные возможности, которые можно использовать "если президент распорядится".

Среди вариантов — "расширение текущих сил" и создание ядерных систем средней дальности, аналогичных тем, которые Россия, по оценкам США, развернула в большом количестве, пишет NYT со ссылкой на одного из американских дипломатов.

Отдельно издание описывает один из самых быстрых путей увеличения развернутого потенциала: подлодки класса Ohio. Таких кораблей у США 14, на каждом — по 24 пусковые шахты для ракет с ядерными боеголовками. Теперь, после снятия ограничений, как пишет NYT, планы "движутся вперёд" по их восстановлению, что позволит загрузить больше ракет и в сумме добавит "до сотен" дополнительных боезарядов, способных угрожать противникам США.

Возобновление испытаний, по версии NYT, обсуждается параллельно. Последний ядерный взрыв США проводили в 1992 году. Президент США ранее говорил, что хотел бы возобновить детонации "на равной основе" с Китаем и Россией. При этом Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBT) действует с 1996 года и запрещает любой тест с любым, даже минимальным, "выходом" энергии (так называемый режим zero-yield). США соблюдают мораторий де-факто, хотя Сенат его не ратифицировал; Россия и Китай также воздерживаются от открытых испытаний, тогда как КНДР провела шесть подземных тестов в 2006–2017 годах.

The New York Times отмечает, что пока неясно, ведёт ли это к реальной гонке вооружений между тремя крупнейшими ядерными державами - или является попыткой давления на Россию и Китай ради новых переговоров о договоре, уже трёхстороннем.