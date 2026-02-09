Анализируем итоги 1447-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась в Покровске, сообщает Deep State. Также россияне накапливают пехоту в северной части Покровска и пытаются зайти в Гришино, пишет паблик.

Российские беспилотники уже активнее работают по Гришино, чем по Покровску. Также усиливается давление россиян в Родинском и к западу от него. Родинское является последним населенным пунктом, через который ВСУ могут выйти из Мирнограда, на севере которого также накапливается российская пехота.

В то же время ВСУ безуспешно пытались забросить пехоту.

"По нашей информации, за последние дни было несколько попыток со стороны Сил Обороны завести личный состав бронированной техникой. Автомобили были уничтожены, личный состав 300", - пишет украинский военный паблик.

Напомним, РФ заявляет, что Мирноград и Покровск захвачены еще с прошлого года.

Также российские войска снова продвинулись в направлении Славянска и Краматорска - по трассе со стороны Бахмута. Здесь Deep State фиксирует продвижение россиян практически каждый день.

Севернее российские войска, по данным Deep State, продвинулись близ Ямполя под Лиманом.

В самом Ямполе россияне накапливают силы для новых атак, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

По его оценке, РФ сосредоточила в районе Ямполя несколько подразделений, которые ведут штурмовые действия малыми тактическими группами и параллельно пытаются закрепиться на ключевых логистических маршрутах. Речь идет прежде всего о дороге, связывающей район Краснолиманского карьера с самим Ямполем, которая используется для подвоза и маневра сил.

Коваленко отмечает, что российские подразделения уже контролируют в Ямполе железнодорожную станцию и часть северо-восточной застройки. Основная задача на этом этапе - прорыв к Ямпольской школе и закрепление в этом районе, который рассматривается как удобная точка для накопления личного состава и дальнейшего развития наступления.

Одновременно РФ продвигается к линии Церковных озер с юга и юго-запада, формируя попытку полуокружения. Таким образом создается давление сразу с нескольких направлений с целью изоляции украинских подразделений, удерживающих Ямполь.

Эксперт обращает внимание, что российские войска избегают лобового захода в соседнее Закитное из-за ожидаемых потерь и вместо этого пытаются обойти его южнее, через район Щуровой горы и природоохранную зону. В случае успеха это позволит изолировать с юга не только Ямполь, но и Закитное с Кривой Лукой.

Коваленко полагает, что в российском Генштабе давление с севера на Славяно-Краматорский район рассматривается как более перспективное, чем попытки прорыва с юга. При этом остается открытым вопрос, как именно российские войска планируют преодолевать Северский Донец.

Коваленко делает вывод, что район Ямполя требует повышенного внимания, поскольку он остается уязвимым и одновременно одним из наиболее важных элементов всей системы обороны Славяно-Краматорского направления.

Украина начала контрнаступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, пишут некоторые российские военные паблики.

Они отмечают, что ВСУ контраткуют на правом фланге российской группировки, которая наступает на востоке Запорожской области. Наступление идет со стороны Покровского и Великомихайловки - с целью рассечь российские силы и зайти им в тыл.

Также идет наступление и на Терноватое, о захвате которого недавно заявляло МО РФ, а также в районе Гуляйполя.

По данным ряда российских военных обозревателей, атака идет на нескольких участках.

Утверждается, что атаки начались с установлением туманной погоды, когда стало проще обходить позиции РФ и "просачиваться" в тыл.

При этом россияне пишут, что атаки отбиваются, а украинскую пехоту поражают дронами. При этом подтверждают, что ВСУ зашли в Терноватое, за которое завязались бои.

Украинское же командование еще вчера заявило, что россиян уже выбили из Терноватого Запорожской области. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщает также об освобождении соседнего Придорожного.

Боец ВСУ "Мучной" также пишет об успехах на Гуляйпольском направлении. "Два населенных пункта полностью очищены", - пишет "Мучной", но добавляет, что "на это пришлось потратить немалые ресурсы, это было очень сложно".

Силы обороны юга ВСУ в комментарии СМИ заявили, что контрнаступления не проводят.

"Мы проводим разведывательные и поисковые операции — до двух десятков ежедневно — чтобы выявить их группы диверсий по проникновению. Мы проводили зачистки повсюду (в районе тех поселений, где россияне объявили о "контрнаступлении ВСУ" - Ред.)", - заявил спикер СОЮ Трегубов.

"С военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением", - добавил он.

Отметим, что и ряд российских военных пабликов опровергает, что имеет место наступление ВСУ, а говорят о встречных боях, которые на этом направлении, по их словам, идут постоянно. По их утверждению, значительных успехов у украинских войск нет, кроме того, что им удалось войти в Терноватое.

То есть, ситуация пока противоречивая и находится в развитии.

Но, как мы уже писали, наступление россиян в Запорожской области стратегически крайне опасно для ВСУ, так как потенциально может открыть россиянам дорогу к двум важнейшим городам - Запорожью и Днепру.

А потому вполне логично предположить, что украинское командование будут прикладывать максимум сил, чтоб, как минимум, остановить здесь продвижение россиян, а как максимум - вернуть потерянные позиции и населенные пункты. Точно также как и логично, что армия РФ постарается не допустить этого и проводить свое продвижение на данном участке фронта.

Удар по "становому хребту" украинской энергетики

В ночь на 7 февраля по украинской энергетике снова была мощная атака. Причем в этот раз она привела к очень серьезным последствия для атомной генерации, которая обеспечивает большую часть производства электроэнергии.

В "Укрэнерго" заявили, что все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории из-за ударов по подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии были "вынуждено разгружены". Это обозначает уменьшение их мощности.

Одна из основных причин разгрузки - в ходе атаки была повреждена крупнейшая подстанция на 750 кВ во Львовской области, которая "цепляет" ветку и с Ровенской, и с Хмельницкой АЭС и через которую частично идет импорт электричества из Европы.

Также были удары по двум электростанциям ДТЭК на западе Украины - Бурштынской в Ивано-Франковской области, Добротворской во Львовской. Обе ТЭС балансируют работу указанной выше подстанции. Также были атакованы Ладыженская ТЭС на Винничине и Трипольская на Киевщине.

Третье направление аткки - ключевые подстанции, в том числе, обеспечивающие украинские АЭС. Под удар попала и линия, соединяющая Ровенскую АЭС с Киевом - главная магистраль подачи электричества в столицу.

В целом субботняя атака может войти в историю как одна из самых разрушительных для украинской энергосистемы.

"В небе одновременно было огромное количество шахедов, они просто летали роями. Плюс - ракеты. В этот раз основные удары были направлены на несколько направлений. Во-первых, на ключевую генерацию в западных регионах страны, в частности, Бурштынскую и Добротворскую ТЭС, которые обеспечивают энергопотребление на западе страны, а также являются своего рода "мостом" для поставок импортного электричества из Европы. Очевидно, россияне планировали обесточить западные области плюс усложнить импорт на остальную часть страны", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Возвращаясь к ущербу атомной энергетике - следует напомнить, что россияне еще с прошлого года начал применять тактику "изматывания" энергоблоков на украинских АЭС.

"Бьют по подстанциям атомных станций, тем некуда выдавать электроэнергию и энергетики снижают мощность в ручном режиме, чтобы не провоцировать аварийные остановки. Часто "играть" с мощностью атомных блоков - небезопасно, это изнашивает оборудование и сокращает периоды эксплуатации между ремонтами. Глава МАГАТЭ Гросси уже завил, о "деградации украинской энергосистемы", причем, он имеет в виду именно атомную энергетику. Это значит, что блоки нужно выводить в капитальные ремонты, что по времени может занять до 3-4 месяцев. Это может оказаться очень серьезным испытанием для всей энергосистемы, так как заменить "выпадающие" в ремонты блоки АЭС фактически нечем - ТЭС такие объемы генерации уже не потянут", - пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По данным источника "Страны" на энергорынке, в капремонтах нуждается, минимум, два блока на Ривненской и Южноукраинской АЭС, а это сразу минус до 2 ГВт генерации. Но кроме 2 блоков, нуждающихся в капремонтах, придется выводить и другие блоки на профилактические ремонты (на несколько недель).

"Считаем: два блока стоят на капремонте, остается 7 работающих. Из них поочередно станут останавливать по одному или два на профилактику. Итого, останется 5-6 работающих, это максимум, 6 ГВт генерации из необходимых 16. А за счет чего остальное закрывать, если ТЭС уже наполовину разбитые, и удары продолжаются. Любая из них завтра вообще может остановиться", - говорит наш источник.

Детальнее о последствиях для энергетической отрасли после субботнего удара, мы писали здесь.

Что касается потребителей, то графики отключений света резко ужесточились. Минэнерго, ДТЭК и власти Киева вечером субботы предупредили, что следующие несколько дней будут "очень сложными". Подачу света в столице сократили до полутора-двух часов в день, после чуть расширили диапазон с электричеством. Но ситуация все равно остается критической. В Киеве из-за постоянных перепадов напряжения горят трансформаторные подстанции, которые власти не успевают вводить в строй.

Также отключения резко усилились на западе Украины, где впервые за сезон оказался обесточен даже курортный поселок Буковель, там остановились все подъемники. Кроме того в Ивано-Франковской и Львовской областях начались проблемы с газоснабжением.

Украина после этого обстрела нанесла удары по энергетике Белгородской области. Из строя вывели местную ТЭЦ, после чего значительная часть Белгорода осталась без отопления, а из многоэтажек начали сливать воду, чтобы не лопнули трубы на морозе. Также в Белгороде проблемы со светом и водой. По заявлениям властей, все эти услуги уже частично подключили назад.

Украинский след в покушении на генерала ГРУ

Россия на выходных сообщила о задержании подозреваемых по делу о покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева.

По данным ФСБ, предполагаемым исполнителем покушения является 65-летний гражданин России Любомир Корба (на фото справа). Он был задержан в Дубае при содействии спецслужб ОАЭ. В Москве, как заявляет ФСБ, задержан предполагаемый пособник — Виктор Васин, 1959 года рождения (на фото слева).

Ещё одна фигурантка дела, Зинаида Серебрицкая (1971 г.р.), по утверждению ведомства, выехала из России на территорию Украины.

Следственный комитет РФ сообщил, что Любомир Корба является уроженцем Тернопольской области и позднее получил российское гражданство. Ведомство утверждает, что он прибыл в Москву в конце декабря прошлого года и действовал по заданию украинских спецслужб. В открытых украинских базах данных, на которые ссылаются российские источники, содержится информация о том, что в 1993 году Корба возглавлял украинско-польское ООО "Терпол", зарегистрированное в Тернополе.

Дополнительные сведения о других фигурантах распространили российские телеграм-каналы. В них утверждается, что Виктор Васин является военным пенсионером и выпускником Кемеровского училища войск связи, ранее критиковал российские власти в социальных сетях и был знаком с Корбой. Также сообщается, что он имел финансовые проблемы.

Уроженка Луганской области Зинаида Серебрицкая, по данным пабликов, переехала в Москву еще до начала полномасштабной войны. По версии следствия она специально заселилась в один дом с генералом Алексеевым на Волоколамской улице в Москве, чтоб помочь организовать покушение. В домовых чатах, как утверждается, она интересовалась кодом от подъезда, куда позже вошел киллер и открыл огонь по Алексееву. Сейчас Серебрицкая, по данным пабликов, находится в Харькове.

ФСБ заявила, что Корба и Васин признали вину.

В организации покушения РФ уже официально обвинила СБУ. По версии ФСБ, Корба был завербован украинской спецслужбой в августе 2025 года, прошёл стрелковую подготовку в Киеве и после этого был направлен в Россию. Также утверждается, что в процессе вербовки участвовали польские спецслужбы.

По данным российского следствия, Корба вёл наблюдение за высокопоставленными военными в Москве, изъял оружие из тайника в Подмосковье, а предполагаемое вознаграждение за убийство составляло 30 тысяч долларов.

Позднее ФСБ опубликовала видеозаписи допросов. На них Корба говорит о вербовке и направлении в Россию, а Васин заявляет, что помогал с арендой конспиративной квартиры.

Главный итог этой информации - Россия официально обвинила украинские спецслужбы в организации покушения.

И теперь наверняка это Кремль будет использовать для убеждения Трампа в том, что Киев, на самом деле, никакого прекращения войны не хочет, а наоборот - пытается сорвать переговоры (Алексеев - заместитель главы российской делегации на переговорах генерала Костюкова). А потому нужно жестко надавить на украинские власти, чтоб те выполнили условия договоренностей в Анкоридже (вывод войск из Донбасса и прочее).

Судя по всему, в Киеве также чувствуют такую опасность, а потому в пятницу глава МИД Сибига выступил с опровержением причастности Украины к покушению (правда, вышло это опровержение не на официальных площадках, а только "одной строкой" в западной прессе).

Однако ранее о том, что Киев причастен к покушению давал понять высокопоставленный украинский военный - командир Азова Прокопенко. Сам же Зеленский накануне покушения провел встречу с и.о. главы СБУ Хмарой и заявил, что согласовал новые боевые операции украинской спецслужбы против РФ.

Есть ли дедлайны у мирной сделки?

В конце прошлой неделе агентство Reuters опубликовало новый "инсайд" по ходу переговоров. Согласно информации агентства, США настаивают на заключении соглашения по завершению войны в марте, а уже в мае предлагают провести в Украине выборы и референдум по утверждению соглашения.

Косвенно это сегодня подтвердил и Зеленский, заявив, что США хотят завершить войну до лета. Впрочем, американцы этих дедлайнов не подверждают.

"Я не думаю, что это нечто, озвученное Соединенными Штатами. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, и... мы просто хотим... чтобы страдания и убийства в Украине прекратились", - сказал посол США в НАТО Мэттью Уитакер.

При этом, как пишет Reuters, главный вопрос – территориальный (вывод украинских войск из Донбасса) - до сих пор не решен. То есть Киев не дает на него своего согласия.

Собственно, это и является, как мы уже писали, ключевым моментом, который обнуляет все обсуждения других деталей мирного плана.

Киев продвигает тему, что должно быть прекращение огня по линии фронта, после чего состоится референдум с утверждением мирного плана или его вариантов (один из которых может включать в себя вывод войск из Донбасса). Однако в такой ситуации с вероятностью близкой к 100% большинство украинцев выскажется против вывода войск.

Поэтому Москва уже заявляла, что для нее подобный вариант неприемлем. И главным условием прекращения огня является вывод украинских войск из Донецкой области, после чего Киев может проводить все что угодно – хоть выборы, хоть референдум.

Насколько можно судить, именно это сейчас и является камнем преткновения, который не дает двигаться дальше по обсуждению условий завершения войны. Есть, конечно, и много других спорных вопросов (ЗАЭС, гарантии безопасности для Украины, внутриполитические условия и т.д.), но территориальный вопрос – основной.

Есть ли из этого тупика выход?

Москва рассчитывает, что он появится, если Трамп жестко надавит на Зеленского с требованием принять условие по выводу войск (причем последний может быть осуществлен формально не как "выполнение условий России", а как "отвод подразделений на новые рубежи обороны в силу военной необходимости" - как в марте прошлого года ВСУ отступили из Курской области).

Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны. Чтобы как минимум дотянуть до момента, когда Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в Конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины.

А как максимум – при помощи европейцев и республиканских "ястребов" развернуть президента США в сторону давления на Россию, использовав для этого разногласия между Москвой и Вашингтоном как по ряду условий урегулирования в Украине, так и по другим вопросам.

Впрочем, с учетом того что Трамп, похоже, намерен все-таки форсировать вопрос завершения войны, нельзя исключать, что он может предпринять некие резкие шаги, если увидит, что вопрос "подвисает". И в таком случае тактика затягивания может не сработать, а ход событий сильно ускорится.

Со своей стороны, россияне все настойчивее подталкивают Трампа к тому, чтоб тот заставил Зеленского согласиться на "условия Анкориджа" (включая вывод войск из Донецкой области).

Сегодня об этом фактически прямым текстом заявили два ключевых спикера Москвы - глава МИД Лавров и пресс-секретарь Путина Песков.

"Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже", - заявил Песков.

"В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена", - сказал Лавров.

Более того, он далее выступил с обвинениями в адрес американцев по поводу их нежелания выполнять договоренности (то есть, читай - нежелания давить на Зеленского).

"Помимо того что они (Вашингтон - Ред.) вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы (теперь они не готовы), мы еще и в сфере экономики не видим никакого радужного будущего. После Анкориджа мы должны были восстановить экономическое взаимодействие. Но пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, война против танкеров устраивается, как вы знаете, в открытом море в нарушение Конвенции по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые доступные российские энергоносители", - перечислил Лавров претензии к американцам.

То есть, Москва, судя по всему, после нескольких месяцев переговоров, которые не привели к согласию Зеленского на "условия Анкориджа" и в отсутствии видимого давления на Киев Трампа с требованием эти условия принять, решила подтолкнуть Вашингтон к тому, чтоб он это давление оказал в самое ближайшее время. В противном случае давая понять, что может прекратить какое-либо взаимодействие со Штатами по завершению войны.

А с учетом того, что проблем в отношениях США и РФ накопилось уже очень много (в первую очередь в связи с тем, что администрация Трампа ведет системную политику по выдавливанию российской нефти с мировых рынков, а также захватывает танкеры "теневого флота"), разрыв между Москвой и Вашингтоном по переговорам по Украине может привести к резкой эскалации как по текущей войне, так и в целом в мире. Тем более, там потенциальных горячих точек более чем достаточно (например, Иран).

И такая угроза может стать еще одним аргументом для Трампа, чтоб вывести переговоры по Украине на финишную прямую и добиться скорейшего результата.

Но так как добиться быстрого результата можно только через побуждение в жесткой форме Трампом Зеленского согласиться на вывод войск из Донбасса и другие пункты "анкориджских" договоренностей, то этому будет сильное сопротивление. Как со стороны украинских властей, так и со стороны европейцев, а также "ястребов" внутри республиканцев, которые продвигают совсем иную повестку - продолжать давление на РФ.

Какая линия по итогу в Вашингтоне победит - будет понятно по ходу переговоров уже в ближайшие недели.

Доклад по нарушениям ТЦК в Раде

Сегодня в парламенте выступил уполномоченный Верховной рады по правам человека. Дмитрий Лубинец рассказал о жалобах на ТЦК и нарушениях военкомов.

Он сообщил о росте числа жалоб на действия сотрудников территориальных центров комплектования. По его словам за прошлый год вырос число жалоб удвоилость - с трех тысяч в 2024 году до шести тысяч в 2025-м.

Лубинец также рассказал, что сотрудники ТЦК нередко действуют без опознавательных знаков и с закрытыми лицами, что является нарушением закона. Омбудсмен напомнил, что военкомы не наделены полномочиями по задержанию и удержанию граждан. При этом, по его данным, фиксировались случаи незаконного изъятия личных вещей, в том числе мобильных телефонов.

Также он привёл ряд конкретных примеров. В Харьковской области, по его словам, сотрудники ТЦК сломали ногу адвокату. В Волынской области представителей Офиса омбудсмена, прибывших для проведения проверки, сотрудники ТЦК, как утверждается, удерживали взаперти в течение часа.

Отдельно Лубинец упомянул случаи, связанные с состоянием здоровья мобилизованных. По его словам, были ситуации, когда граждане с серьёзными проблемами позвоночника после прохождения военно-врачебной комиссии физически не могли надеть бронежилет.

Омбудсмен также заявил о зафиксированных фактах избиения людей военкомами, приведшего к гибели мобилизованных. В качестве примера он упомянул недавний случай в Днепре (там три военкома до смерти забили мужчину, захватив его, когда тот гулял с собакой) а также инцидент в Киеве, где, по его словам, молодой человек после задержания сотрудниками ТЦК оказался в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой и впоследствии умер.

Лубинец сделал свой доклад на фоне роста конфликтов с участием ТЦК. В том числе растет вооруженное сопротивление военкомам.

Почему так происходит - мы детально анализировали здесь.