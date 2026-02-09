Депутатская группа в Верховной Раде "Восстановление Украины" оказалась на грани распада после сообщения о том, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила тюремный приговор члену этой депгруппы Анатолию Гунько, которого обвиняли в незаконных земельных сделках и приговорили к четырем годам лишения свободы.

В ВУ сейчас 17 депутатов - это минимально необходимое количество для существования депутатского объединения в парламенте этого созыва. Согласно регламенту, если состав фракции или группы становится меньше, спустя 15 дней "со дня наступления такого факта" председатель Верховной Рады объявляет о роспуске данного депутатского объединения. Гунько после утверждения приговора лишается депутатских полномочий, то есть численность ВУ точно уменьшится со всеми вытекающими последствиями.

Источник в депгруппе в беседе со "Страной" назвал норму регламента об условиях роспуска "нечеткой": непонятно, от какой даты нужно вести отсчет отведенного количества дней для депгруппы - от дня объявления приговора или от дня, когда аппарат парламента получит официальный документ из суда. Однако угрозу для ВУ они понимают и "работают над ее устранением".

Надо полагать, начат поиск депутата, который может зайти в группу и спасти ее от развала.

При этом в состав группы входит также и депутат Артем Дмитрук, который сейчас находится в Лондоне и критикует политику президента Владимира Зеленского. А другой член ВУ Евгений Шевченко пребывает в Лукьяновском СИЗО по обвинению в госизмене и мошенничестве.

Напомним, группа "Восстановление Украины" была создана в мае 2022 года. Ее основу составили бывшие члены фракции ОПЗЖ, которые ориентировались на крупного бизнесмена Вадима Столара.

В то же время в группу вошли и другие нардепы, в том числе и бывшие "слуги народа".