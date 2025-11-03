В суд передано дело народного депутата Евгения Шевченко. Ему грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в государственной измене, коллаборационизме и мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, обвиняемый "системно распространял в соцсетях пророссийские нарративы, дискредитируя украинские власти и международных партнеров, чем способствовал дестабилизации ситуации в стране".

"Также он, используя личные контакты с представителями политического руководства Беларуси, организовал схему завладения средствами при поставке минеральных удобрений. Создав искусственные препятствия в выполнении контракта, нардеп навязал заключение договора на юридические услуги с предпринимателем – собственным сыном", - заявляет Офис генпрокурора.

В итоге на его счет поступило 14,5 млн грн за услуги, которые фактически не были оказаны. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре Государственное бюро расследований завершило следствие по делу о государственной измене и мошенничестве Шевченко.

Сам нардеп сидит в СИЗО с ноября прошлого года. Свою вину он отрицает и считает обвинения в свой адрес политически мотивированными.