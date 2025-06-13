Сидящий с ноября в СИЗО народный депутат Евгений Шевченко получил новое подозрение от СБУ. На этот раз его подозревают в государственной измене во время войны.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ утверждает, что совместно с Государственным бюро расследований разоблачила нардепа на новых преступлениях. Независимая экспертиза нашла в словах парламентария подтверждения того, что он "работал на страну-агрессора не только до, но и после полномасштабного вторжения". В частности, Шевченко "массово распространял фейки кремлевской пропаганды, в которых призывал украинцев сложить оружие перед рашистами и пытался дискредитировать Силы обороны".

При этом в ГБР сообщили, что нардеп неоднократно ездил в Беларусь и встречался с представителями бизнеса, политики и президентом страны Александром Лукашенко. Заявляется, что он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси.

Шевченко продолжает находиться под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах президента в США Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с главой РФ Владимиром Путиным с целью остановить войну в Украине, после чего у него произошел публичный конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Затем нардеп заявил, что против него готовят уголовное дело и он готов отправиться в СИЗО.

В середине ноября Шевченко вручили подозрение в государственной измене. Сразу после этого суд отправил его в СИЗО.