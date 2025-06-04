Блогер Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за госизмену.

Об этом заявляет Служба безопасности Украины со ссылкой на решение Винницкого городского суда.

Заявляется, что "Шарий был вовлечен в реализацию информационных диверсий ФСБ против нашего государства".

Речь идет о возбужденном СБУ деле по "подготовке и распространении постановочных видео", где допрашивают украинских пленных. Шарий, по версии следствия, "подсказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленникам". Позже эти ролики выходили на YouTube-канале Шария.

В связи с этим Шарий признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Также решением суда применена процедура спецконфискации его телеграм-канала и YouTube-канала, добавляет СБУ.

Шарий, который сейчас проживает в Евросоюзе, свою вину отрицает, заявляет об отсутствии доказательств и считает решение суда политически мотивированным.

"Я желаю этой @баной помойке поскорее на@бнуться. И я буду делать все для того, чтобы это случилось как можно раньше", - написал Шарий, комментируя приговор суда.

Ранее мы писали, что суд в Украине дал Януковичу 15 лет за вылет на вертолете в Россию в 2014 году.

Также сообщалось, что в Украине осудили за госизмену российского космонавта, который служил летчиком в ВСУ.