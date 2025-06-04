Шарию дали заочно 15 лет за госизмену
Блогер Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за госизмену.
Об этом заявляет Служба безопасности Украины со ссылкой на решение Винницкого городского суда.
Заявляется, что "Шарий был вовлечен в реализацию информационных диверсий ФСБ против нашего государства".
Речь идет о возбужденном СБУ деле по "подготовке и распространении постановочных видео", где допрашивают украинских пленных. Шарий, по версии следствия, "подсказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленникам". Позже эти ролики выходили на YouTube-канале Шария.
В связи с этим Шарий признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Также решением суда применена процедура спецконфискации его телеграм-канала и YouTube-канала, добавляет СБУ.
Шарий, который сейчас проживает в Евросоюзе, свою вину отрицает, заявляет об отсутствии доказательств и считает решение суда политически мотивированным.
"Я желаю этой @баной помойке поскорее на@бнуться. И я буду делать все для того, чтобы это случилось как можно раньше", - написал Шарий, комментируя приговор суда.
Ранее мы писали, что суд в Украине дал Януковичу 15 лет за вылет на вертолете в Россию в 2014 году.
Также сообщалось, что в Украине осудили за госизмену российского космонавта, который служил летчиком в ВСУ.