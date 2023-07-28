Винницкая прокуратура передала в суд дело против бывшего главы областной полиции Антона Шевцова и лидера запрещенной в Украине "Партии Шария" Анатолия Шария по обвинению в госизмене.

По версии СБУ, Шевцов, после того как уехал в аннексированный Крым, с 2018 года начал сотрудничать с ФСБ, а потом привлек и Шария, чтобы тот создавал "политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания".

Как заявляет СБУ, речь идет о роликах с допросами украинских пленных. Шарий, по версии следствия, лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать, а потом смонтировал его "правильным" образом.

Шарию и Шевцову инкриминировано государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ранее СБУ передала в суд дело о госизмене экс-главы крымской СБУ Кулинича.

Мы также сообщали, что экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в госизмене заочно.

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