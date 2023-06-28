Экс-главу Николаевской окружной прокуратуры осудили к пожизненному заключению по делу о госизмене
Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман осужден к пожизненному заключению по делу о госизмене.
Об этом сообщает "Суспильне".
Германа признали виновным в корректировке огня по Николаевской области и передаче РФ другой информации.
Во время суда в зале присутствовали родители военных, погибших во время ракетного удара по казармам в Николаеве.
После оглашения приговора Германа забросали яйцами.
Герман был задержан 4 апреля 2022 года. Согласно следствию, он сотрудничал с российской спецслужбой, передавая врагу разную информацию. Его обвиняют в передаче данных о позициях украинских бойцов, персональных данных военнослужащих и сотрудников ГСЧС, а также огневой корректировке и информировании противника.
Заседание суда привлекло внимание родственников погибших бойцов, которые связывают смерть своих близких с возможными действиями экс-прокурора. Прокурор упомянул, что подсудимый передавал информацию блогеру из России Юрию Подоляке (уроженцу Сумской области), который подозревается в сотрудничестве с государством-агрессором.
Адвокат Германа Станислав Клименко отметил, что его клиент не признает свою вину и будет доказывать невиновность в суде. Он также заявил, что присутствие родственников на заседаниях с фотографиями погибших является манипуляцией или ошибкой.
Как писала "Страна", в ООН считают, что закон о коллаборационизме в Украине противоречит международному праву.
Напомним, что в России за госизмену ввели пожизненное лишение свободы, а в Беларуси узаконили смертную казнь.