Бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман осужден к пожизненному заключению по делу о госизмене.

Об этом сообщает "Суспильне".

Германа признали виновным в корректировке огня по Николаевской области и передаче РФ другой информации.

Во время суда в зале присутствовали родители военных, погибших во время ракетного удара по казармам в Николаеве.

После оглашения приговора Германа забросали яйцами.

Герман был задержан 4 апреля 2022 года. Согласно следствию, он сотрудничал с российской спецслужбой, передавая врагу разную информацию. Его обвиняют в передаче данных о позициях украинских бойцов, персональных данных военнослужащих и сотрудников ГСЧС, а также огневой корректировке и информировании противника.

Заседание суда привлекло внимание родственников погибших бойцов, которые связывают смерть своих близких с возможными действиями экс-прокурора. Прокурор упомянул, что подсудимый передавал информацию блогеру из России Юрию Подоляке (уроженцу Сумской области), который подозревается в сотрудничестве с государством-агрессором.

Адвокат Германа Станислав Клименко отметил, что его клиент не признает свою вину и будет доказывать невиновность в суде. Он также заявил, что присутствие родственников на заседаниях с фотографиями погибших является манипуляцией или ошибкой.

Как писала "Страна", в ООН считают, что закон о коллаборационизме в Украине противоречит международному праву.

Напомним, что в России за госизмену ввели пожизненное лишение свободы, а в Беларуси узаконили смертную казнь.