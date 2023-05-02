С начала вторжения ГБР расследует 1177 уголовных производств по факту госизмены (ст.111 УК). Также рассматривает 226 уголовных дел по факту коллаборационизма (ст.111-1 УК).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По факту пособничества страны-агрессору - 20 уголовных производств.

Всего по преступлениям, связанным с угрозой нацбезопасности - 1487 уголовных производств.

Отметим, что это лишь те дела, которые подпадают под юрисдикцию ГБР, то есть касаются госслужащих.

О подозрении сообщили 666 лицам. 385 человек в розыске, 1375 человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационизму.

В суд направлены 366 обвинительных актов.

По областям наибольшее число производств в следующих регионах:

Луганская;

Запорожская;

Херсонская;

Донецкая;

Харьковская область.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует жестокое избиение офицером бойца ВСУ на Волыни, после которого у него отказали ноги.

Также мы писали, что администраторам телеграм-каналов, публикующих данные о движении ракет и БПЛА РФ, могут грозить уголовные дела.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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