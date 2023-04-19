Государственное бюро расследований расследует факт избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области.

В их сообщении говорится, что военного с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа обнаружили 9 апреля, через сутки после избиения.

По свидетельству потерпевшего, телесные повреждения ему нанес офицер воинской части.

Об избиении военнослужащего также сообщила в Facebook его сестра Наталья Мендель.

"На фотографиях – мой брат Грищук Анатолий военный 14 бригады, который был жестоко избит старшим лейтенантом Арийчуком Василием Тарасовичем за то, что брат зашел мыться не в ту кабинку, он его сбил с ног и отдубасил ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что у него была большая гематома головы. На данный момент брат борется за жизнь в больнице", – написала она.

Ранее мы рассказывали, что ГБР расследует избиение офицером ВСУ срочника в Житомирской области. Виновнику грозит до 12 лет тюрьмы. Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

Также "Страна" писала, что ГБР расследует факты издевательства офицера над военнослужащим в Ивано-Франковской области.