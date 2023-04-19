"Стране" стали известны подробности избиения офицером солдата Нацгвардии в Ивано-Франковске.

Как рассказывает источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 23 марта этого года.

"Командир первого патрульного взвода второй патрульной роты патрульного батальона воинской части 1241 Национальной гвардии Украины, старший лейтенант Ярема А.С. 2000 года рождения нанес телесные повреждения подчиненному военнослужащему солдату Власюку В. Ю.", - говорит источник.

По информации источника "Страны", Ярему не задерживали.

Территориальное управление ГБР открыло досудебное расследование по ч.5 ст.426-1.

Ранее мы сообщали, что ГБР расследует избиение офицером ВСУ срочника в Житомирской области. Виновнику грозит до 12 лет тюрьмы. Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

Также мы писали, что в Одессе при вручении повестки избили мужчину на улице, после чего бросили в бусик. В Одесском областном центре комплектования и соцподдержки признали, что это были их сотрудники.