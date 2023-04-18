Госбюро расследований (ГБР) расследует факты издевательства офицера над военнослужащим в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

"Сотрудники ГБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, сегодня появилось на одном из украинских телеграм-каналов. Работники ГБР проводят неотложные следственные действия на территории воинской части. Опрашивают свидетелей и потерпевшего. Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части", - сказано в посте.

Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Офицеру готовится сообщение о подозрении по этой статье. Предусмотренное статьей наказания – лишение свободы сроком до 12 лет.

Мы сообщали, что в сети появилось видео, на котором, как сообщается, офицер Нацгвардии в военной части избивает солдата-срочника.

Похожий случай ранее произошел в Житомире. Тогда инициировали служебное расследование с участием целого ряда служб: контрразведки, ГБР, Службы военного правопорядка и т.д.