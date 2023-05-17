Суд Львова приговорил 47-летнего Владислава Козеева, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянам для корректировки ударов. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер".

По данным следствия, мужчина причастен к 25 эпизодам передачи информации с начала вторжения России в 2022 году. Он фотографировал расположение военных объектов, передвижение военнослужащих, объекты критической инфраструктуры, в том числе пять мостов.

Сообщал о количестве вагонов-цистерн на железной дороге и иностранцах, которые планировали присоединиться к Иностранному легиону терробороны.

Владислав Козеев - гражданин Украины, хотя и родился в городе Улан-Уде (Республика Бурятия) в России. Был задержан 20 мая прошлого года.

На его телефоне нашли много российских номеров, в том числе сотрудников Министерств внутренних и иностранных дел, миграционной службы. Также обнаружено фото письма от МВД РФ в 2021 году, где указывается, что мужчина хотел получить паспорт гражданина России.

Также в телефоне нашли переписку по этому поводу с бывшим главой партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

Козеев не захотел давать собственные объяснения произошедшему.

Ранее мы писали, что в Николаевской области задержали подозреваемого в шпионаже на РФ, он мог передавать данные об авиации.

Также мы сообщали, что СБУ задержала в Донецкой области корректировщиков, которые передавали врагу разведданные о позициях HIMARS.