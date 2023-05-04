В Николаевской области задержали подозреваемого в шпионаже на РФ, он мог передавать данные об авиации
В Николаевской области СБУ задержала подозреваемого в шпионаже за боевой авиацией ВСУ в пользу РФ. Подозреваемым оказался житель Крыма, который в 2014 году поддержал россиян и остался на территории временно оккупированного полуострова.
Об этом сообщает СБУ в соцсетях.
По данным спецслужбы, мужчина получил паспорт гражданина РФ и добровольно встал на военный учет в России.
В результате, на него вышел представитель российской спецслужбы и предложил сотрудничество.
По указанию РФ перед началом полномасштабного вторжения мужчина приехал в Николаевскую область, где проживают его родственники. Он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск. Для этого в прошлом году он мобилизовался в ВСУ.
По данным СБУ, находясь в рядах одной из украинских воинских частей, он шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны Украины.
Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта "во время выполнения им враждебного разведывательного задания".
По данным следствия, полученные сведения он дистанционно передавал россиянам через свою бывшую жену. Она живет в Крыму. Для общения с ней мужчина использовал анонимный мессенджер.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Ранее сообщалось, что СБУ задержала жителя Николаевской области, подозреваемого в сборе разведданных об обороне Южно-Украинской АЭС.
Также мы писали, что СБУ задержала в Донецкой области корректировщиков, которые передавали врагу разведданные о позициях HIMARS.