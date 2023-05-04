СБУ сообщает об аресте "скрытых активов" экс-депутата Вадима Новинского на 10,5 млрд гривен. В списке 230 объектов недвижимости, которыми, как утверждается, Новинский владел через офшоры.

"Среди арестованного имущества – элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт Очаков, помещение агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины", - сообщает СБУ.

Заявлено, что Новинский перерегистрировал активы на нескольких иностранцев в офшорных юрисдикциях с помощью аффилированных частных нотариусов и госрегистраторов.

В спецслужбе также напомнили, что в апреле арестовали имущество Новинского на более чем 3,5 млрд грн. Также отдельно сообщалось об аресте активов Новинского на более чем 144 млн гривен.

Напомним, СБУ утверждает, что Новинский пытался перерегистрировать свои предприятия, чтобы избежать санкций СНБО. На прошлой неделе на его предприятиях прошли обыски.

Новинский неоднократно выступал с осуждением политики властей в отношении УПЦ. Он также заявлял, что власти хотят передать Киево-Печерскую лавру патриарху Варфоломею

В конце прошлого года он попал под "церковные" санкции СНБО.