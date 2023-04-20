СБУ арестовала активы экс-депутата Вадима Новинского на сумму более чем 144 миллионов гривен.

Об этом сообщает спецслужба в телеграм-канале в четверг, 20 апреля.

В частности, арестованы 18 миллионов кубометров газа в хранилищах АТ "Укртрансгаз".

Для избегания санкций Вадим Новинский перерегистрировал предприятия на аффилированных лиц, связанных с РФ, утверждают в спецслужбе.

Сделка была заблокирована, добавили в СБУ.

Продолжаются следственные действия по ст.111-2 (пособничество стране-агрессору), "устанавливаются все обстоятельства преступления для привлечения виновных к ответственности, сообщает СБУ".

Расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним, СБУ считает, что Вадим Новинский пытался перерегистрировать свои предприятия, чтобы избежать санкций СНБО. На прошлой неделе на его предприятиях прошли обыски. В ходе обысков были обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература, заявили в СБУ.

Новинский неоднократно выступал с осуждением политики властей в отношении УПЦ.

В конце прошлого года он попал под "церковные" санкции СНБО.