СБУ сообщает, что по ее материалам было вынесено решение суда об аресте имущества экс-депутата Вадима Новинского на 3,5 млрд гривен. В списке заблокированных активов - корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывались промышленные масштабы газа.

Его подозревают в пособничестве государству-агрессору.

По версии СБУ, для обхода недавно введенных против него санкций СНБО, Новинский пытался перерегистрировать свои объекты на несколько аффилированных коммерческих структур.

"В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература", - заявляет СБУ.

Отметим, что Вадим Новинский сейчас, по данным СМИ, находится за границей. Его считают одним из крупнейших меценатов Украинской православной церкви.

Он неоднократно выступал с осуждением политики властей в отношении УПЦ. Также Новинский является бизнес-партнером Рината Ахметова. Компании Новинского "Смарт-холдинг" принадлежит 23,76% акций холдинга Метинвест.

25 января Зеленский ввел против Новинского санкции. Бизнесмен считает это преследованием за религиозные убеждения и намерен обжаловать санкции в судах.

При этом накануне санкций о запрете операций с ценными бумагами Новинский передал свои акции в траст.