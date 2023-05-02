СБУ заочно сообщила о подозрении экс-начальнику охраны Януковича

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении бывшему начальнику охраны сбежавшего президента Виктора Януковича - Вячеславу Заневскому.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, он находится в России, а после захвата Херсона и части Николаевской области - помогал РФ бороться с украинским сопротивлением.

Сын Заневского, служивший в российских формированиях, обратился к отцу чтобы тот помог ему вычислить ветеранов ВСУ.

Тогда Заневский-старший сконтактировал его со своими знакомыми.

В дальнейшем они сливали противнику данные о местных жителях, которых потом похищали.

Откуда у бывшего охранника Януковича такие данные - не сообщается.

Теперь ему инкриминируют ч.1 ст.111-2 УК - пособничество стране-агрессору.

Напомним, в марте СБУ арестовала имущество охранника экс-президента Украины Виктора Януковича на 50 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что СБУ задержала главу Полтавского райсуда, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче данных о ВСУ.