Фото последствий на аэродроме после удара. Фото: СБУ

Бывшему разведчику Роману Червинскому, который руководил провальной операцией по вербовке российского лётчика с целью угнать его самолёт, предъявлено подозрение по ч.5 ст.426-1 УК (превышение служебных полномочий).

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению… Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. Негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", - прокомментировал инцидент глава СБУ Василий Малюк.

СБУ сообщила о подозрении разведчику Роману Червинскому

Напомним, как заявляет следствие, группа под руководством Червинского пыталась завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолет.

Однако по итогу пилот в согласованное время не прилетел, а по аэродрому, где он должен был приземлиться, был нанесен ракетный удар, в результате которого, по данным СБУ, погиб командир воинской части, а еще 17 военных получили ранение.

Также были уничтожены два истребителя и повреждена взлетная полоса. СБУ публикует фото разрушений на аэродроме после удара.

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СБУ считает, что изначально операцию "вели" российские спецслужбы, используя контакт лётчика с Червинским для получения данных о размещении украинских военных.

Это подтверждается и видео, которое в прошлом году публиковала ФСБ, заявляя о разоблачении попытки вербовки российского лётчика.

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