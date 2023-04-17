СБУ задержала в Киеве ведущего инженера госпредприятия авиапромышленности "Антонов". Сотрудника подразделения авиационной безопасности подозревают в информационной работе на РФ.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в телеграм-канале.

На российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" он периодически распространял видео с выступлениями Кадырова, который призывал к аннексии украинских территорий.

Напомним, ранее СБУ задержала жителя Николаевской области, подозреваемого в сборе разведданных об обороне Южно-Украинской АЭС. По данным СБУ, он "собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют атомную станцию".

Также сообщалось, СБУ задержала на Донбассе агентов ФСБ, один из которых выдавал себя за помощника депутата Рады. В "зоне особого внимания" находились маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ.

Кроме того, мы писали, что СБУ заподозрила российского блогера в публичном оправдании агрессии РФ против Украины.