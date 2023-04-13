Разведке Минобороны известно вероятное имя человека, который отрезал голову украинскому военному.

Об этом в комментарии "Радио свобода" сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец после общения с разведчиками.

"По их предположениям, они приблизительно знают, кто это сделал, в какой местности и кто принимал участие, в частности, кто был исполнителем", - сказал он.

Были ли это вагнеровцы, омбудсмен не сказал, поскольку не может сообщать такие детали.

Ранее беглый наемник из ЧВК "Вагнер" заявил, что голову украинскому военному на видео отрезают его бывшие сослуживцы. Он их опознал по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации.

Свое расследование по инциденту уже начала СБУ. Видео вызвало резонанс в Украине и на Западе.

МИД Украины призвал Офис прокурора Международного уголовного суда незамедлительно обратить внимание на произошедшее.

При этом в Кремле скептично прокомментировали видео. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это "безусловно ужасные кадры", но сначала нужно проверить их достоверность.

А экс-пресс-офицер батальона "Донбасс" осудила казненного украинского пленного за то, что перед смертью мужчина "верещал на русском".