Беглый наемник из ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев опознал сослуживцев на видео с обезглавливанием украинского защитника.

Об этом сообщил основатель проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин в эфире "Ходорковский Live".

Правозащитник заявил, что связался с Медведевым, который сейчас находится в Норвегии.

"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК "Вагнер", по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации", - сказал Осечкин.

Напомним, в сети появилось видео обезглавливания украинского военного россиянами. В связи с этим начала проверку СБУ. А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "за все будет ответ и ответственность".

Бывшая пресс-офицер полка "Днипро-1" и добровольческого батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук написала неоднозначный пост о видео с казнью украинского военного, на котором ему отрезают голову. Мазурчук заявила, что "лучше умереть достойно со словами "Слава Украине" и стать символом, чем "верещать на их (русском) языке "нєнада, больна".